Assassin's Creed Ragnarok appare per un istante sul sito di Gamestop Italia (Di sabato 4 gennaio 2020) Gamestop Italia potrebbe aver appena commesso una gloriosa svista, pubblicando sul proprio sito prima del dovuto, una pagina per Assassin's Creed Ragnarok, l'apparente nuovo capitolo della serie Ubisoft.La scheda del gioco, ora non più disponibile, ma immortalata e condivisa sul noto forum Resetera, era dedicata a Assassin's Creed Ragnarok Mjolnir Edition, molto probabilmente una limited edition.L'esistenza di un Assassin's Creed ambientato nel mondo della mitologia nordica era un rumor che aleggiava già da tempo. Qualche mese fa, infatti, un insider ne aveva svelato l'esistenza (anche lui confermando il sottotitolo Ragnarok) condividendo anche alcuni dettagli sostanziosi.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

