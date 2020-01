Alessia Marcuzzi sotto attacco: “Sei ridicola, neanche Malgioglio” - (Di sabato 4 gennaio 2020) Francesca Galici Commenti al vetriolo per Alessia Marcuzzi in vacanza alle Maldive, da dove la conduttrice sta condividendo numerosi scatti in costume da bagno. Pare che molti considerino questa pratica sconveniente e eccessivamente esibizionista Anche Alessia Marcuzzi ha scelto le Maldive per le sue vacanze invernali. È volata in uno dei più bei atolli dell'arcipelago con suo marito e con la piccola Mia per trascorrere il capodanno, dopo essersi rilassata per qualche giorno a Dubai con tutta la famiglia. È dalle Maldive che la conduttrice de Le Iene sta regalando bellissimi scatti per i suoi seguaci social, che dimostrano di apprezzare la voglia di Alessia Marcuzzi di mostrarsi in tutta la sua splendida forma fisica. Tra bagni di sole, in piscina e in mare, talvolta insieme all'inseparabile Mia, Alessia Marcuzzi sta aggiornando quotidianamente i suoi seguaci. La bionda ... Leggi la notizia su ilgiornale

Notiziedi_it : Alessia Marcuzzi sotto attacco: “Sei ridicola, neanche Malgioglio” - Italia_Notizie : Alessia Marcuzzi sotto attacco: “Sei ridicola, neanche Malgioglio” - modamadeinitaly : Shopping di Natale… i miei indirizzi preferiti a Roma! dal blog di Alessia Marcuzzi -