Alessandro Di Battista va in Iran: “Continuerò a criticare se serve” (Di sabato 4 gennaio 2020) Restano alte le tensioni all’interno di M5s: dopo l’espulsione di Gianluigi Paragone, infatti, i rapporti tra Di Maio e Di Battista si sono raggelati. Inoltre, l’ex deputato aveva fatto sentire il sostegno a Paragone e difeso le sue posizioni: “Difendo un amico del quale condivido le idee politiche”. Il capo politico del Movimento, però, non ha accolto bene questa presa di posizione e ha rotto con Di Battista: “Alessandro ha evocato la scissione e di fatto si è messo fuori, segno che punta a far saltare il governo. Vuole far male al Movimento”. Nelle prossime mosse del ministro degli Esteri, dunque, è previsto un atteggiamento di indifferenza verso Di Battista, che si recherà in Iran. Di Battista va in Iran Dopo l’espulsione di Paragone dal Movimento 5 stelle, Alessandro Di Battista ha deciso di tornare in Iran: i rapporti con Di Maio, ... Leggi la notizia su notizie

notizieit : Alessandro Di Battista va in #Iran: “Continuerò a criticare se serve” - Tullio7 : RT @Rassegne_Italia: “Alessandro Di Battista vuole far saltare il governo”: quel sospetto che terrorizza i “capi” glillini: - LucaBurnout : RT @Rassegne_Italia: “Alessandro Di Battista vuole far saltare il governo”: quel sospetto che terrorizza i “capi” glillini: -