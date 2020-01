Al Teatro San Carlo in scena “Tosca” dal 22 al 29 gennaio 2020 (Di sabato 4 gennaio 2020) Dal 22 al 29 gennaio 2020, in scena “Tosca” di Puccini al Teatro San Carlo, affidata a Edoardo De Angelis per la sua prima e prestigiosa regia lirica. La celebre ed immortale “Tosca” di Giacomo Puccini sarà dunque l’opera che aprirà il 2020 operistico del Teatro di San Carlo, in una nuova produzione molto attesa … L'articolo Al Teatro San Carlo in scena “Tosca” dal 22 al 29 gennaio 2020 proviene da 2A News. Scritto da Carlo Farina Leggi la notizia su 2anews

matsuteia : RT @wordsandmore1: Dal 20 dicembre 2019 al 5 gennaio 2019 presso il Teatro de' Servi di Roma la Compagnia Muse&Musi presenta “Mamma balli c… - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: Dal 20 dicembre 2019 al 5 gennaio 2019 presso il Teatro de' Servi di Roma la Compagnia Muse&Musi presenta “Mamma balli c… - wordsandmore1 : Dal 20 dicembre 2019 al 5 gennaio 2019 presso il Teatro de' Servi di Roma la Compagnia Muse&Musi presenta “Mamma ba… -