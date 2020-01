Vito Molaro è morto: causa morte e malattia dell’attore di soap opera (Di venerdì 3 gennaio 2020) Vito Molaro è morto: causa morte e malattia dell’attore di soap opera Non ce l’ha fatta Vito Molaro, giovane attore di 26 anni che abbiamo visto anche nella soap opera Un posto al sole, a vincere la sua battaglia contro la grave forma di fibrosi cistica da cui era affetto. Il 1° gennaio 2020 è morto all’ospedale Umberto I di Roma dove era ricoverato, dopo che le sue condizioni si erano aggravate. La fibrosi cistica, nota anche come “malattia invisibile” perché non evidente sotto l’aspetto fisico né sotto quello mentale, colpisce il tessuto polmonare del soggetto, così come le capacità di digestione. Album italiani 2020 in uscita: calendario date e artisti Vito Molaro: la carriera di attore finita troppo presto Vito Molaro era nato a Tufino, piccolo paesino in provincia di Napoli, e aveva un sogno nel cassetto: quello di sfondare nel mondo del cinema. Dotato di una grande ... Leggi la notizia su termometropolitico

