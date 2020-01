Uomini e Donne: è polemica su Giulio Raselli, pizzicato con una ragazza in discoteca, ma lei interviene (Di venerdì 3 gennaio 2020) Non c’è pace per Giulio Raselli, ancora polemiche sul suo conto pochi giorni prima della scelta. Ecco che cosa è successo. Uomini e Donne: Giulio a breve farà la sua scelta Giulio Raselli ha iniziato il su percorso a Uomini e Donne come corteggiatore di Giulia Cavaglia. Lei, però, ha scelto il suo rivale, Manuel Galiano (storia finita dopo appena due settimane) e Giulio ha deciso di partecipare prima a Temptation Island come tentatore e poi di accettare il trono. Da tronista, tuttavia, ha ricevuto davvero molte critiche. Pochi giorni prima dell’inizio delle registrazioni il suo comportamento con le ragazze a Formentera ha fatto molto discutere, mentre anche in studio è stato criticato per come tratta le sue corteggiatrici. Nonostante tutto, Giulio è andato avanti nel suo percorso e nell’ultima registrazione del trono classico ha annunciato che è pronto a fare la sua ... Leggi la notizia su kontrokultura

