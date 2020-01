Ultime Notizie Roma del 03-01-2020 ore 07:10 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno da navigazione da Francesco Vitale in studio gli Stati Uniti hanno attaccato durante la notte l’aeroporto di Baghdad uccidendo il generale iraniano a Castel soleimani una delle figure chiave della strategia iraniano in medioriente almeno 7 persone Tra queste anche Abu Dhabi al mohandis il numero 2 teleport e di mobilitazione Popolare la collezione di Milizie paramilitari uscite Pro iraniani atti venire l’ordine di uccidere solo il partito dal Presidente Trump ferma il pentagono sottolineato che il Raid può essere un deterrente per futuri piani di attacco iraniani Gianluigi Paragone minaccia di ricorrere alla giustizia ordinaria dopo l’espulsione dal Movimento 5 Stelle attacca i probiviri è un’ingiustizia arbitraria sono guidati da qualcun altro che il nulla e si arroga il diritto di espellermi il giornalista incassa anche ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Ultime Notizie Roma del 03-01-2020 ore 07:10: romadailynews radiogiornale Buongiorno da… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 03-01-2020 ore 07:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - DiegoAngeloniR4 : RT @Geopoliticainfo: ????????Alla luce delle ultime notizie che giungono dall'#Oraq, riproponiamo un vecchio articolo di @LorenzoZacchi che ana… -