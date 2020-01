Sky: il Napoli ha fretta, Lobotka spinge, ma 2-3 milioni separano ancora Napoli e Celta Vigo (Di venerdì 3 gennaio 2020) C’è fretta, una maledetta fretta di chiudere l’affare Lobotka per il Napoli che vuole avere il regista a centrocampo per cominciare il girone di ritorno. Ma il Celta invece mantiene la calma e rallenta l’operazione Oggi a Castel Volturno dovrebbe esserci un nuovo incontro tra gli agenti del calciatore e Cristiano Giuntoli per cercare di mettere una quadra a quest’operazione di mercato. Gli ultimi aggiornamenti dalla redazione di Sky parlano della volontà di Lobotka di trasferirsi che starebbe spingendo gli spagnoli, ma anche di una distanza sulle cifre. Il Napoli è arrivato a offrire 20 milioni bonus compresi, mentre la richiesta del Celta resta ferma sui 22-23 L'articolo Sky: il Napoli ha fretta, Lobotka spinge, ma 2-3 milioni separano ancora Napoli e Celta Vigo ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

