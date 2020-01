Qual è la malattia della moglie di Lino Banfi? (Di sabato 4 gennaio 2020) Quando si è una coppia e si è sposati, lo si è sempre. Lo recita anche la formula del matrimonio: «Nella salute e nella malattia. Nella buona e nella cattiva sorte». È un precetto che Lino Banfi, gradissimo attore, ma anche grande cattolico, ha applicato nella sua vita. Affrontando le numerose malattie che hanno colpito la sua famiglia. Anni fa è toccato alla figlia Rossana, attrice come lui, che lo accompagnato sin dagli anni Ottanta in fiction televisive (allora non si chiamavano ‘serie’ come oggi) come ‘Il vigile urbano’. Rossana negli anni Novanta è stata operata per un tumore al seno: l’attrice è poi diventata testimonial per la prevenzione. Nulla di male. Accade. È viva. Ma da un po’ di tempo PasQuale Zagaria – questo il vero nome di Lino Banfi – deve combattere contro una malattia più subdola e invisibile agli occhi, che ha colpito la moglie da anni ... Leggi la notizia su cronacasocial

infoitsalute : La malattia parodontale:qual è la terapia? - Bibolotty : pongo 5 questioni diverse e loro ne leggono una sola. siete EGOriferiti, ecco qual è la malattia. - gennytali : io sul finsta non posto mai però certe notti faccio certi spam che mamma mia qual è la mia malattia -