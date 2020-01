Pietro e l'incidente mortale: «Era verde, sono devastato» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Stefano Vladovich Interrogato un'ora dal gip il ragazzo che ha investito Gaia e Camilla. Il legale: «È distrutto, merita rispetto» Roma «Lo scontro è stato inevitabile. sono sbucate all'improvviso, avevo il verde, ho superato una macchina quando ho sentito il botto. Non mi ero fatto le canne, non andavo veloce, era buio e non le ho viste». Punto. Lo ha detto Pietro Genovese, interrogato dal gip Bernadette Nicotra sul drammatico incidente avvenuto su Corso Francia, nella notte tra il 21 e il 22 dicembre scorsi. Testa bassa, il figlio ventenne del regista Paolo Genovese entra in Procura alle 14 di ieri e ci resta un'ora. Sessanta minuti in cui il giovane racconta la sua versione. «Le ragazze erano coperte dall'auto che avevo sulla destra. Non le ho proprio viste». «È sconvolto e devastato per quanto successo», spiegano i suoi legali, Gianluca Tognozzi e Franco Coppi. «Genovese ... Leggi la notizia su ilgiornale

