Piersanti Mattarella era l'uomo delle "carte in regola", dice Rino La Placa (Di venerdì 3 gennaio 2020) "Tutte queste iniziative non devono avere un carattere devozionale; bisogna recuperare, nella realtà della politica, tutta l'esperienza di Piersanti Mattarella e reinterpetrarla nella società odierna". A parlare all'AGI è Rino La Placa, già parlamentare regionale, che è stato uno degli uomini più vicini, prima, a Piersanti Mattarella e, poi, al fratello Sergio, oggi presidente della Repubblica. Il 6 gennaio sarà ricordato, con una seduta solenne dell'Assemblea regionale siciliana, il 40esimo anniversario dell'assassinio del presidente della Regione siciliana, Piersanti Mattarella, presente il capo dello Stato. "Piersanti Mattarella è stato un innovatore, apparteneva ad una famiglia impegnata in politica in modo rilevante. Suo padre, Bernardo, membro della Costituente e a stretto contatto con La Pira, Dossetti e Moro, era stato più volte ministro nonché vice segretario ... Leggi la notizia su agi

