Nell’incendio di Krefeld è morto anche Massa, l’esemplare di orango più anziano della sua specie (Di venerdì 3 gennaio 2020) È stata appena diffusa la notizia che la notte di capodanno, nel tragico incendio che ha colpito lo zoo di Krefeld, in Germania, tra tutti gli animali morti, ha perso la vita anche Massa, l’esemplare di gorilla di pianura occidentale più anziano della sua specie in via di estinzione. Massa aveva 48 anni ed era conosciuto in tutto il mondo, per la sua età e per essere il simbolo della sua specie, sempre più minacciata. Il gorilla era stato inserito nel programma europeo per le specie in pericolo e tutelato passo passo durante gli anni della sua vita. Purtroppo è necessario proteggere il più possibile gli animali in via d’estinzione, se si vogliono preservare le specie negli anni anni avvenire. Purtroppo Massa ha perso la vita durante l’incendio della notte di Capodanno, insieme ad ... Leggi la notizia su bigodino

