Napoli, aggredita dottoressa del 118: terzo caso in 48 ore (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ancora un camice bianco aggredito a Napoli: è il terzo caso dall’inizio del 2020. Lo riferisce su Facebook ‘Nessun tocchi Ippocrate‘, l’associazione di medici e operatori sanitari che da anni combatte contro il fenomeno. “Una collega (medico) del 118, postazione aeroporto, è stata insultata e strattonata da un paziente psichiatrico“, sottolinea il post dell’associazione che ricorda: “Siamo alla terza aggressione in 48 ore, siamo in piena guerriglia urbana! Il 2020 è iniziato proprio male per la sanità partenopea!“. Gli altri due casi riguardano una , e gli operatori di un’ambulanza dopo che era stato lanciato un petardo sotto il mezzo di soccorso. “Dal racconto della collega – prosegue il post dando voce in prima persona alla dottoressa – l’aggressione è avvenuta fuori al San Giovanni ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

