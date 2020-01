Le ricette del recupero dopo le feste: ravioli di cotechino e crema di cicoria (Di venerdì 3 gennaio 2020) E’ arrivato il momento di mettere da parte gli avanzi delle feste e preparare delle ricette del recupero perfette per gli ultimi giorni di vacanza. Di certo dopo Capodanno vi sarà avanzato del cotechino, sia già pronto che da preparare. E dalla puntata di Geo arriva una ricetta perfetta per il recupero del cotechino. Con i consigli di Diego Scaramuzza prepariamo la buonissima ricetta dei ravioli di cotechino con crema di cicoria, un primo piatto davvero perfetto per recuperare uno degli ingredienti più usati nelle feste. La ricetta dei ravioli è stata preparata nella puntata di Geo del 3 gennaio 2020. Vediamo quindi tutti i passaggi per questo piatto. ravioli DI cotechino IN crema DI cicoria LA RICETTA DA GEO Per 4 persone500 g pasta fresca (500 gr di farina, 5 uova, sale)1 cotechino cotto200 g cicoria ripassataq.b. saleq.b. pepeq.b. olio evoq.b. capperiq.b. buccia di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

