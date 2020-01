La vita in diretta: Mara Venier chiama e fa una sorpresa a un ospite (Di venerdì 3 gennaio 2020) La vita in diretta, Mara Venier telefona in diretta per fare una sorpresa a Pierluigi Diaco Nella puntata di oggi, 3 gennaio, de La vita in diretta è stato ospite di Alberto Matano e Lorella Cuccarini Pierluigi Diaco. Il popolare conduttore ha parlato della sua vita privata e soprattutto di quella professionale ed ha dichiarato di avere la fortuna di essere amico di una persona che stima e ammira: Mara Venier. Sulla conduttrice di Domenica In, il conduttore ha dichiarato che gli è stata vicino nei momenti più bui e difficili e che di questo gliene sarà per sempre grato. Proprio in quel momento Mara Venier è intervenuta chiamando in diretta la trasmissione per fare una sorpresa a Diaco. I due si sono scambiati attestati di stima ed affetto ed anche il conduttore Alberto Matano è intervenuto parlando dell’ amicizia che lega i tre. Mara Venier commossa a La vita in diretta per ... Leggi la notizia su lanostratv

