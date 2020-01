Ingoia una cuffia Airpods: paura per bimbo di 7 anni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nicola De Angelis Una mamma di Atlanta ha voluto condividere la propria esperienza per quanto riguarda le Airpods, le famose cuffie wireless prodotte da casa Apple Klara Stroud per Natale aveva regalato a suo figlio le famosissime cuffie Airpods, le wireless di casa Apple tanto di moda fin dalla prima generazione. Secondo la ricostruzione che la stessa mamma di Atlanta ha fatto sui social suo figlio di appena 7 anni ne avrebbe accidentalmente Ingoiata una. La donna ha voluto raccontare la sua esperienza attraverso uno straziante post su Facebook: "Non posso crederci che questo stia accadendo. Il mio bambino, il mio bambino". Il ragazzino è stato immediatamente trasportato in ospedale dove una lastra ha effettivamente rivelato che all'interno dello stomaco era contenuta una cuffietta. "No more Airpods for this kid!", il commento di Klara dopo che i medici sono riusciti a ... Leggi la notizia su ilgiornale

