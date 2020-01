Il M5S frana: dopo Fioramonti e Paragone anche Angiola e Rospi danno forfait (Di venerdì 3 gennaio 2020) Si sente da lontano l’eco delle rotelle delle valigie trascinate lentamente sui sampietrini. Un eco assordante, un eco dal sapore di débâcle, uno stillicidio lento e inesorabile che sembra segnare il futuro del Movimento Cinque Stelle. Un tracollo interno che ha avuto inizio la notte di Natale con le dimissioni di Fioramonti, ministro dell’Istruzione che con una lunga lettera ha dato inesorabilmente via ad una lista di abbandoni tanto disattesa quanto mai pericolosa. La sindrome dell’abbandono colpisce il M5S Tu quoque, Brute, fili mi. Un leitmotiv negli ambienti pentastellati che lentamente, giorno dopo giorno, stanno facendo i conti degli addii disattesi. Come dicevamo, a dare il via al trend dell’abbandono è stata una figura importante del Movimento Cinque Stelle, il ministro dell’Istruzione Fioramonti. “Ho accettato il mio incarico con l’unico fine di invertire in modo ... Leggi la notizia su thesocialpost

zazoomblog : 2019 un anno di sondaggi: svetta la Lega frana il M5s. Ma a vincere davvero sono Fdi e la vitalità dei partiti più… -