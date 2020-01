Ferragni pubblica una foto di Leone mentre gioca con il Tablet ma commette una gaffe (Di venerdì 3 gennaio 2020) Chiara Ferragni è stata protagonista di una clamorosa gaffe su Instagram. L’influencer ha pubblicato la foto del figlio Leone mentre gioca con un Tablet. Sullo schermo del dispositivo però erano ben visibili alcune scritte: si trattava – così sembrerebbe – della password degli account dei Ferragnez. Accortasi dell’errore, Chiara ha cancellato la foto dalle IG Stories ma ormai qualcuno aveva fatto lo screenshot. Lo scatto è divenuto virale in rete suscitando l’ironia degli utenti. (Continua…) AGGIORNAMENTO – Tutti hanno pensato che si trattasse di nomi utente e password gestiti da lei e Fedez, nell’ombra, per rispondere ai numerosi haters che li attaccano continuamente. L’influencer, invece, ha spiegato che l’ipad in questione era dei nonni e che tutti i dati sono stati cambiati. “Ma naturalmente c’è chi pensa che quello di Twitter fosse un nostro profilo ... Leggi la notizia su howtodofor

olivahseyes : RT @killerxqueenx: - Mariah Carey hackerata - Papa Francesco che sfuria - Chiara Ferragni che per sbaglio pubblica le credenziali degli acc… - _Thisisnothend : RT @Iperborea_: La Ferragni che pubblica per sbaglio account e password dei profili fake con cui lei e Fedez (o qualcuno a loro vicino) si… - signoojr : RT @Iperborea_: La Ferragni che pubblica per sbaglio account e password dei profili fake con cui lei e Fedez (o qualcuno a loro vicino) si… -