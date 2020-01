Eventi dell’Epifania a Napoli: Notti bianche e Giovanni Allevi alla Mostra d’Oltremare (Di venerdì 3 gennaio 2020) Eventi dell’Epifania a Napoli: spiccano il concerto alla Mostra d’Oltremare con Giovanni Allevi e le Notti bianche in varie parti della città (tra cui Break Napoli in piazza del Gesù). Trascorso il Natale e il Capodanno, la città di Napoli (che come consuetudine fa registrare un grande boom di turisti) si prepara a festeggiare anche … L'articolo Eventi dell’Epifania a Napoli: Notti bianche e Giovanni Allevi alla Mostra d’Oltremare proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

megamodo : Napoli, Presentata la XXV edizione del Concerto dell’Epifania #concertodellepifania #epifania #eventi #musica2… - cagliariturismo : ?? #Cagliari vi aspetta per il primo fine settimana dell'anno con un programma di attività ed eventi, adatto a gran… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: EVENTI - Il ricco week-end dell’Epifania al Parco Archeologico ??dei Campi Flegrei -