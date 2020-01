Chiamatemi Anna 3: su Netflix in streaming da oggi! (Di venerdì 3 gennaio 2020) Chiamatemi Anna 3 arriva su Netflix dal 3 gennaio 2020: disponibile in streaming la terza stagione dello show tratto dai romanzi di Lucy Maud Montgomery. Chiamatemi Anna 3 arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di gennaio 2020: sullo schermo tutti gli episodi della terza e ultima stagione della serie tv tratto dai romanzi di Lucy Maud Montgomery. Tra i protagonisti della serie ritroviamo Amybeth McNulty e Lucas Jade Zumann, interpreti di Anna e Gilbert. Al centro della storia c'è la giovane Anna che ha trascorso l'infanzia in orfanotrofio e viene mandata per errore a vivere con Marilla e Matthew Cuthbert la cui vita viene cambiate per sempre. Nel cast di Chiamatemi Anna - una delle serie da vedere su Netflix - ci sono ... Leggi la notizia su movieplayer

