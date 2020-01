Alzheimer: scienziati a caccia di “ApoEε4”, il lato oscuro di un proteina chiave (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ricorda un film di fantascienza – il lato oscuro di ApoEε4 – ma di fantastico ci sarebbe solo la scoperta di un meccanismo che scatena la malattia di Alzheimer, ‘ladra della memoria’. Questo l’obiettivo dello studio ‘The dark side of Apoeε4: unravelling amyloid-independent effects in AD’ (ovvero Il lato oscuro di APOEε4: la scoperta dei suoi effetti non dipendenti da amiloide nell’Alzheimer) che parte in questi giorni all’Irccs Fatebenefratelli di Brescia. La ricerca indaga sull’influenza di un gene che codifica una proteina presente in modo importante nei malati di Alzheimer. “Il progetto mira a capire in che modo il principale fattore di rischio genetico (apolipoproteina epsilon 4) insieme all’età e al sesso, influenzino l’insorgenza e la progressione del morbo – spiega la ricercatrice Moira Marizzoni, ... Leggi la notizia su ildenaro

salernonotizie : Scienziati italiani scoprono molecola che bloccherebbe l’Alzheimer -