Altra vittima dei botti di Capodanno: la cucciola Diana non ce l’ha fatta, è morta d’infarto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Non solo alcuni umani possono diventare tragiche vittime dei botti di Capodanno: anche gli animali possono rischiare la vita. Come è successo alla cucciola Diana, morta d’infarto a causa dei terribili frastuoni che, la notte tra il 31 dicembre il 1 gennaio, l’hanno spaventata. I suoi padroni sono terribilmente scossi e addolorati per una simile … L'articolo Altra vittima dei botti di Capodanno: la cucciola Diana non ce l’ha fatta, è morta d’infarto proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Roberto79888451 : RT @valenspina84: Sono eccitata, sto leggendo un libro bellissimo: due amiche antitetiche, una bellissima e spudorata e l ' altra sgraziat… - VanniniSilvio : @simplicissimus Beh, onestamente sto Soleimani non è che fosse proprio uno stinco di santo... E l’altra vittima, al… - enribarillari : @GiorgiaMeloni Un'altra vittima del falso buonismo imperante -