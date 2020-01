Vitelli maltrattati nel più grande allevamento in Nebraska: il video denuncia (Di giovedì 2 gennaio 2020) Babybel o BabyHell? E’ la domanda che si pone Animal Equality, organizzazione internazionale per la protezione degli animali allevati a scopo alimentare. Negli scorsi giorni, l’organizzazione ha reso pubblici in Italia i risultati di un’inchiesta svolta sotto copertura in un enorme allevamento di Vitelli in Nebraska di proprietà Tuls Dairy. La Tuls è fornitrice del gruppo Bel, produttore tra i tanti dei celebri snack BabyBel e Leerdammer. Uno spuntino pubblicizzato come “sano e genuino”: ma cosa si nasconde davvero dietro il divertente incarto rosso delle palline al formaggio? ATTENZIONE: NELL’ARTICOLO È PRESENTE UN video CON IMMAGINI CHE POTREBBERO URTARE LA VOSTRA SENSIBILITÀ L’inferno dei Vitelli abbandonati al gelo “Questa inchiesta sul Summit Calf Ranch ha rivelato una scioccante mancanza di assistenza fornite ai Vitelli”, dichiara Matteo Cupi, Direttore Esecutivo di ... Leggi la notizia su thesocialpost

