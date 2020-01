Ucciso a colpi di pistola mentre era in auto: paura a Foggia (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tragedia a Foggia, dove un commerciante di 53 anni è stato Ucciso a colpi di pistola mentre era a bordo della sua auto. Il killer avrebbe aperto il fuoco per poi fuggire in sella alla sua moto. Roberto D’Angelo, questo il nome della vittima, è morto sul colpo. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi e indagheranno sulla sua uccisione, per ora escludendo la pista della malavita locale. Leggi la notizia su notizie

