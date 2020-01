Traffico Roma del 02-01-2020 ore 18:00 (Di giovedì 2 gennaio 2020) SUL Grande Raccordo Anulare code incidente IN CARREGGIATA ESTERNA fra LA Pontina e L’Ardeatina, DIREZIONE TUSCOLANA. ANCORA disagi ai parioli a causa della chiusura, PER ALLAGAMENTO, di Via Guidubaldo del Monte ALL’INTERSEZIONE CON VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI, e della rampa del viadotto di Corso Francia in direzione di viale dei Parioli: il Traffico viene deviato su Via di San Valentino. DI CONSEGUENZA CI Sono incolonnamenti su corso francia a partire dalla rampa d’ingresso di via uruguay, zona villaggio olimpico, E SU VIALE TIZIANO E VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI IN DIREIZONE PARIOLI. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZA DI VIA DI GROTTAROSSA A PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO, E DA VIA DEI DUE PONTI VERSO IL GRA. AL COLLATINO-LABICANO CHIUSURA TEMPORANEA DI Viale Venezia Giulia fra Via Montona e Largo delle Terme Gordiane PER LA presenza di alberi ... Leggi la notizia su romadailynews

Roma - Coda A24 Roma-Teramo Coda alla barriera di Roma est per traffico intenso. - TrafficoA : Firenze - Code a tratti A1 Bologna-Roma Code a tratti tra Firenze sud e Bivio A1-Variante per traffico intenso