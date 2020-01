Salvini, baci con Francesca Verdini. Ed Elisa Isoardi torna a sorridere (Di giovedì 2 gennaio 2020) Matteo Salvini bacia Francesca Verdini su Instagram, mentre Elisa Isoardi si rifugia nelle sue montagne in cerca di felicità. La conduttrice de La Prova del Cuoco sembra aver ormai dimenticato l’ex fidanzato a cui è stata legata per diversi anni. Una storia d’amore che sembrava destinata a portarla all’altare e che invece si è conclusa a causa della lontananza. Oggi Salvini è di nuovo felice accanto a Francesca, ristoratrice, PR e figlia del politico Denis Verdini. Una love story vissuta alla luce del sole e raccontata su Instagram in occasione delle feste di Natale e di Capodanno. La coppia infatti si è concessa una vacanza in montagna, fra neve e risate. Con Francesca e Matteo anche Mirta, la secondogenita del leader della Lega, nata da una precedente relazione. Negli scatti e nei video postati su Instagram da Salvini, lui e la fidanzata si divertono, fra sketch, ... Leggi la notizia su dilei

