Roma, Pau Lopez si racconta: da piccolo faceva tutt’altro. Poi l’elogio: “Ecco chi mi ha colpito in Serie A” (Di giovedì 2 gennaio 2020) “E’ sempre bello allenarsi davanti ai nostri tifosi, per loro è importante. E’ una giornata diversa, molto bella per tutti, magari lo rifacciamo”. Sono le parole del portiere della Roma Pau Lopez, a Roma Tv, durante una videochat con i tifosi giallorossi. “Il mio arrivo qui? Mi ha convinto la società, storica in Italia, quando me lo hanno detto non ho avuto nessun dubbio a venire. Credo sia un passo in avanti per la mia carriera. I primi mesi qui mi sembrano positivi, ho migliorato le mie prestazioni. La parata a Bologna di quest’anno è stata una delle migliori della mia carriera. Giocare con i piedi? E’ più facile di quello che sembra, ma dipende sempre dai compagni, devono dettare la linea di passaggio altrimenti è impossibile”. “Da piccolo ho giocato per un anno a pallacanestro. Per me Nadal è un idolo, per la sua mentalità. ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

