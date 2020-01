Pronta la memoria difensiva di Salvini sulla Gregoretti: "Mi arrestino, non me ne frega niente" (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nella mattinata di domani Matteo Salvini invierà alla Giunta delle Immunità parlamentari del Senato la sua memoria difensiva in merito alla vicenda Gregoretti che lo vede indagato per sequestro di persona. Il leader leghista ribadirà di aver agito nell’interesse dell’Italia e che il Governo gialloverde era ampiamente informato, a partire da Palazzo Chigi e Farnesina.“Rischio un processo per avere difeso il mio Paese. Che memorie difensive vuoi produrre? Lo Stato è come casa mia. Suoni il campanello, se ti conosco ti apro. ma se scavalchi il cancelli, ti rimando indietro” ha detto Salvini a Bormio. “Ho fatto il conto in queste vacanze, ho inchieste e processi aperti e se non mi conoscessi mi reputerei un delinquente, mi manca lo spaccio di droga e la pedofilia e poi ce l’ho tutte. Possono processarmi e incarcerarmi, non me ... Leggi la notizia su huffingtonpost

