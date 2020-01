Pavarotti, Fargo e Tomb Raider nel gennaio 2020 di TimVision! (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nel nuovo listino di gennaio 2020 di TimVision spazio a film importanti e attesi dal pubblico, come il documentario su Pavarotti, o la serie tv Fargo con le prime due stagioni! Il listino di TimVision di gennaio 2020 mette in campo molti film attesi, tra cui Pavarotti il documentario, Tomb Raider con Alicia Vikander o la serie tv Fargo, insieme a molti altri titoli. Per quanto riguarda il cinema, dall'8 gennaio in prima visione esclusiva arriva il documentario Pavarotti, diretto da Ron Howard. Un appassionante dietro le quinte con filmati inediti e interviste che illustrano aspetti mai indagati della vita del Maestro. Il film, di cui abbiamo parlato nella recensione di Pavarotti, è realizzato con filmati mai visti prima e immagini delle performance più iconiche del tenore che offrono un ritratto ... Leggi la notizia su movieplayer

