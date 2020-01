Morto Vito Molaro, recitò anche in Un posto al sole - (Di giovedì 2 gennaio 2020) Francesca Galici Si è spento a poche ore dall'inzio del 2020 Vito Molare, giovane promessa della recitazione napoletana, che stava iniziando a muovere i primi passi nel cinema e nella tv Vito Molaro si è spento in un ospedale di Roma. Il giovane attore campano era affetto da una grave forma di fibrosi cistica congenita. Ha visto sorgere la prima alba del 2020 prima di lasciare gli amici e i familiari che in questi anni di lotta non gli hanno mai fatto mancare il loro supporto, sostenendolo nel suo sogno di diventare un attore famoso. Vito Molaro si è aggravato negli ultimi giorni del 2019. La fibrosi cistica è una patologia genetica grave piuttosto frequente, che si manifesta generalmente dalla nascita. Colpisce le ghiandole endocrine e compromette l'aspettativa di vita di chi ne è affetto. Non esistono cure ma ci sono trattamenti che aiutano a tenere sotto controllo ... Leggi la notizia su ilgiornale

