Monte, Isabella e Salemi, la moglie di Pio D’Antini: “Io in mezzo, follia! (Di giovedì 2 gennaio 2020) Francesco Monte e Isabella, parla la moglie di Pio D’Antini: “Mi hanno messo in mezzo, follia! Purtroppo non sono rimasta amica di Giulia Salemi”. E intanto la nuova compagna di Monte chiarisce quando è nata la storia: “14 giugno 2019!” Che cosa non torna nelle date Passano le settimane, passano i mesi… Solitamente il gossip … L'articolo Monte, Isabella e Salemi, la moglie di Pio D’Antini: “Io in mezzo, follia! proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

blogtivvu : Coppie Vip 2019: Francesco Monte e Isabella, nozze Simona Ventura-Terzi -