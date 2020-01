Macron contro Philippe, ecco perché non si chiude la partita delle pensioni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una vignetta sull’ultimo numero del settimanale satirico ”Le Canard Enchaînè” fa capire quale potrebbe essere la conclusione – certo, non a breve, diciamo entro febbraio – del braccio di ferro che ormai oppone l’Eliseo ai sindacati sulla ormai nota riforma delle pensioni (e qui si rimanda ai vari post che l’autore di questo blog ha dedicato all’argomento dal 5 dicembre, primo giorno di sciopero generale, fino alla vigilia di Natale, ultima data di un ennesimo incontro governo-parti sociali che alla fine non c’è stato).Nella vignetta si vede un abbattutissimo Edouard Philippe nel suo studio a Matignon al buio, appena rischiarato da una candela, mentre il suo assistente lo avverte, indispettito, che probabilmente sono stati gli scioperanti dell’Edf (l’Enel francese) a tagliare la luce. Ma non è ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Letargo6 : RT @AlessandroCere7: Questo è il famoso dialogo 'rispettoso e repubblicano' instaurato in #Francia da #Macron. La Repressione contro gli sc… - gabiravanelli : RT @AlessandroCere7: Questo è il famoso dialogo 'rispettoso e repubblicano' instaurato in #Francia da #Macron. La Repressione contro gli sc… - EnricoFedeRossi : RT @AlessandroCere7: Questo è il famoso dialogo 'rispettoso e repubblicano' instaurato in #Francia da #Macron. La Repressione contro gli sc… -