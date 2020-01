Le 60mila assunzioni nella pubblica amministrazione tra 2020 e 2022 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sono 60mila le nuove assunzioni nel pubblico impiego tra legge di bilancio, decreto fiscale, scuola e proroghe. Il Sole 24 Ore scrive oggi che dalle agenzie fiscali alla giustizia, dalla scuola agli uomini in mare delle Capitanerie di porto, l’industria del “posto fisso” si rimette in moto e mette a concorso, tra nuovi e vecchi “bandi” fatti rivivere con il milleproroghe, un nutrito pacchetto di assunzioni. Ben quattro i “veicoli” messi a disposizione per accedere a ministeri, enti e istituti scolastici: manovra, decreto fiscale collegato, decreto scuola e il proroga. Le 60mila assunzioni nella pubblica amministrazione tra 2020 e 2022 Nel triennio 2020-2022 il grosso dei nuovi “ingressi” arriverà dalla scuola anche se un corposo drappello arriverà anche dalla Sanità dove sono stati alzati i tetti di spesa per le assunzioni di medici ... Leggi la notizia su nextquotidiano

