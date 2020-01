La Germania taglia i prezzi dei viaggi in treno per tutelare l’ambiente (Di giovedì 2 gennaio 2020) Germania riduce prezzo biglietti ferroviari a lunga percorrenza per contrastare la crisi climatica La Germania ha deciso di ridurre i prezzi dei biglietti dei treni a lunga percorrenza per contrastare l’emergenza climatica. L’iniziativa tedesca è volta a ridurre l’inquinamento incentivando i viaggiatori a prediligere il trasporto ferroviario a quello aereo o stradale. Il costo per i viaggi in treno a lunga percorrenza in Germania è diminuito per la prima volta in 17 anni, con l’entrata in vigore delle misure di protezione del clima volte a rendere più vantaggiosi i viaggi in treno. Per i passeggeri che viaggiano per più di 50 km sui treni Intercity Express della Deutsche Bahn è prevista una riduzione del 10 per cento. La compagnia ferroviaria tedesca sostiene che con il calo dei prezzi dei biglietti dei treni ci saranno 5 milioni di passeggeri in più ... Leggi la notizia su tpi

Germania taglia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Germania taglia