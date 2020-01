La generosità aiuta ad alleviare (anche) il dolore fisico (Di giovedì 2 gennaio 2020) La generosità e la gentilezza alleviano il dolore fisico Un nuovo studio dell’Università di Pechino sostiene che la generosità e la gentilezza aiutano a lenire anche il dolore fisico. Non solo quello dello spirito quindi. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences. La prima parte dell’esperimento è stato condotto su alcuni pazienti malati di tumore in un reparto di oncologia. Ai pazienti è stato chiesto di dare una mano nella preparazione dei pasti e all’assistenza di altri malati. Il risultato è stato sorprendente: quando si è altruisti e quando si aiutano gli altri, la generosità e la gentilezza agiscono come veri e propri analgesici. La seconda parte dello studio è stato effettuata seguendo due gruppi di donatori di sangue. Il primo gruppo ha donato plasma per aiutare persone colpite da un terremoto e il ... Leggi la notizia su tpi

