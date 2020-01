La fuga da funambolo di Carlos Ghosn per “liberarsi ” dalla giustizia giapponese (Di giovedì 2 gennaio 2020) Parigi. Un’operazione “degna di James Bond”, l’ha definita una fonte vicina al dossier. E come qualificare altrimenti la fuga rocambolesca di Carlos Ghosn, ex presidente-direttore generale (pdg) del colosso franco-nipponico Nissan-Renault, scappato domenica sera dal Giappone, dove si trovava in libe Leggi la notizia su ilfoglio

