La Confessione (Nove), Bruno Vespa a Peter Gomez: “L’intervista al figlio di Riina? La rivendico, ma fu un errore fargli firmare la liberatoria dopo” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nuova puntata de ‘La Confessione’ sul Nove: il programma di interviste condotto da Peter Gomez torna venerdì 3 gennaio alle 22.45 con le interviste al giornalista e storico conduttore di Porta a Porta (Rai 1) Bruno Vespa e alla conduttrice tv Paola Barale. “Rivendico in maniera totale la mia intervista al figlio di Riina, ma fu un errore fargli firmare la liberatoria dopo la registrazione della puntata”. Bruno Vespa, ospite de ‘La Confessione’ di Peter Gomez, in onda su Nove venerdì 3 gennaio alle 22.45, torna con la memoria al 7 aprile 2016 quando nello studio di Porta a Porta condusse un faccia a faccia con Giuseppe Salvatore Riina, figlio del capo dei capi di Cosa nostra in occasione dell’uscita del suo libro ‘Riina, family life’. Un’intervista che suscitò moltissime polemiche, ma che Vespa, a distanza di tre anni, rivendica ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

