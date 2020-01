Incidente Buttrio, tamponata mentre va al veglione di Capodanno: Mirella muore a 35 anni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Incidente mortale la notte di Capodanno a Buttrio, in provincia di Udine: una Fiat Panda con a bordo due donne che stavano andando ad un veglione è stata tamponata da un’Audi guidata da un uomo di 62 anni e nello schianto una delle due amiche è morta. La vittima si chiamava Mirella Candussio e aveva soli 35 anni. Stava andando insieme ad un’amica a festeggiare il Capodanno quando sono state tamponate da un’Audi A6 che ha letteralmente schiacciato la loro vettura. È morta così a soli 35 anni Mirella Candussio, originaria di Palmanova ma da anni residente a Buttrio, in provincia di Udine, dove si è verificato l’Incidente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, erano circa le 20:15 di, martedì 31 dicembre, Mirella e la sua amica, alla guida di una Fiat Panda, stavano percorrendo la strada regionale 56 quando, in prossimità dello stabilimento della Danieli, sono state ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

