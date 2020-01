Il M5S si divide su Paragone. Di Battista: “Gianluigi è più grillino di tanti altri” (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’espulsione del senatore Gianluigi Paragone divide il Movimento 5 Stelle. Di battisti ne prende le difese. Paragone annuncia su Facebook che farà ricorso. Il senatore Gianluigi Paragone, il primo gennaio 2020, è stato espulso dal Movimento 5 Stelle, ma all’interno del partito pentastellato non tutti sono d’accordo con la decisione dei probiviri. Fra tutti, l’ex … L'articolo Il M5S si divide su Paragone. Di Battista: “Gianluigi è più grillino di tanti altri” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

claudio_2022 : RT @CieloItalia: La solita storia: Quando si perde consenso ci si divide per limitare i danni e servire lo stesso padrone da una postazion… - Angy18508694 : RT @CieloItalia: La solita storia: Quando si perde consenso ci si divide per limitare i danni e servire lo stesso padrone da una postazion… - CieloItalia : La solita storia: Quando si perde consenso ci si divide per limitare i danni e servire lo stesso padrone da una po… -