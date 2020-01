Il capo dell’esercito di Taiwan e altre otto persone sono morte in un incidente aereo a bordo di un elicottero (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il generale Shen Yi-ming, capo delle forze armate di Taiwan, è morto in un incidente aereo mentre viaggiava a bordo di un elicottero vicino alla capitale Taipei. Insieme a lui sono morte altre otto persone, sulle 13 che viaggiavano in Leggi la notizia su ilpost

Esercito : 'Grazie, sono fiero di voi' Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina ha… - zazoomnews : Un capo delle milizie irachene: “Siamo più forti dell’esercito” - #delle #milizie #irachene: #“Siamo - ilfoglio_it : Un capo delle milizie irachene: “Siamo più forti dell’esercito”. A Baghdad controllano persino i nightclub che noi… -