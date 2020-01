Ibrahimovic riparte dal Milan: “Sono molto felice” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan infiamma i tifosi rossoneri. Il campione svedese: “Sono molto felice”. Inizia la nuova vita di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Il campione svedese ha raggiunto il capoluogo lombardo in aereo per svolgere le visite mediche di rito e procedere con le visite mediche di rito, le formalità burocratiche del caso e la firma del contratto, che precede la conferenza stampa di presentazione. Milan, visite mediche per Zlatan Ibrahimovic Un centinaio di tifosi ha atteso Zlatan Ibrahimovic all’aeroporto di Linate e hanno assaltato l’auto sulla quale viaggiava il campione svedese, atteso alla clinica La Madonnina per le visite mediche Zlatan Ibrahimovic è arrivato a Milano con un volo privato dalla Svezia. Ad attenderlo all’aeroporto di Linate Zvonimir Boban, CFO del Milan. Domani la presentazione ufficiale a Casa ... Leggi la notizia su newsmondo

