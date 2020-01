Giulia De Lellis è rimasta in mutande | Tragedia a Capodanno | Il Video (Di giovedì 2 gennaio 2020) Giulia De Lellis è rimasta in mutande. Questa è la denuncia che viene fatta dalla fidanzata di Andrea Iannone qualche giorno dopo il Capodanno, la quale ha raccontato su Instagram la brutta esperienza capitata qualche giorno fa. Giorni infernali per Giulia De Lellis che è rimasta in mutande prima di Capodanno. Il racconto della Tragedia … L'articolo Giulia De Lellis è rimasta in mutande Tragedia a Capodanno Il Video proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

trash_italiano : Giulia De Lellis furto in casa: le parole dell'influencer - I_am_so_yammy : giulia de lellis che doveva essere derubata per capire che condividere ogni pirito che fa sui social e i suoi spost… - stardustxleo : Camihawke vi sta sul cazzo immediatamente per ogni cosa che fa o dice anche solo se non le è piaciuta una serie per… -