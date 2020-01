Conte prepara agenda, pronte proposte di Italia viva e M5s. Pd in conclave (Di venerdì 3 gennaio 2020) Si terra' all'Abbazia di San Pastore a Contigliano in provincia di Rieti la due giorni del Pd durante la quale il segretario dem Zingaretti - invitati i ministri, i capigruppo, i presidenti di commissione, i componenti della segreteria e altri 'big' - terra' il punto sulle richieste che verranno avanzate al tavolo di palazzo Chigi. Il conclave servira' a stilare una vera e propria agenda. Ridurre le tasse sul lavoro entro gennaio, investimenti verdi, lo sblocco dei cantieri, gli investimenti su scuole e istruzione le priorita' da portare avanti. Oggi al Nazareno, riferiscono fonti parlamentari, si terra' una prima riunione tecnica per affrontare i dossier. Intanto anche Italia viva sta definendo un documento di proposte da proporre. Il primo punto resta quello del piano 'schock' sulle infrastrutture ma verra' lanciato pure un progetto per rimodulare l'Irpef.Di Maio dal canto suo ... Leggi la notizia su ilfogliettone

