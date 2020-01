Concerti Befana 2020 in Italia: luoghi, eventi e programmazione (Di giovedì 2 gennaio 2020) Concerti Befana 2020 in Italia: luoghi, eventi e programmazione Dopo i grandi preparativi per il Capodanno e gli eventi in giro per l’Italia, i festeggiamenti non si fermano. Vasta la programmazione dei Concerti per passare in allegria l’Epifania, festività di origine religiosa che commemora la visita dei re Magi a Gesù bambino che è conosciuta oggi dai piccoli per essere il giorno in cui arriva la “Befana”, figura folcloristica che raffigura un’anziana con la scopa che distribuisce, la notte tra il 5 e il 6 gennaio, dolcetti ai bambini buoni e lascia carbone ai bimbi che si sono comportati male durante l’anno. Tutti i Concerti della Befana 2020 Cesena, in Emilia Romagna, domenica 5 gennaio avrà luogo il Befana Rock. Al Vidia Club, dalle 22:15, si esibiranno con musica dal vivo i Moondome, gli Invasion Incorporated e gli Outer; finiti i ... Leggi la notizia su termometropolitico

ilfaroonline : Nettuno: Capodanno in piazza, eventi e concerti fino alla Befana -