Con il cambiamento climatico le locuste arrivano anche in inverno. Ed è una tragedia

Nell'Africa sudorientale la stagione secca è diventata lunghissima. Gli insetti divorano i raccolti e poi arrivano devastanti cicloni. I contadini non sanno più come fare, ma una Ong italiana, l'Avsi, sta insegnando le tecniche di adattamento climatico. E non solo

