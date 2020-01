Calciomercato, triplo colpo del Genoa. Il Bologna vicino a Barrow (Di giovedì 2 gennaio 2020) Calciomercato, le notizie di giovedì 2 gennaio 2020: triplo colpo del Genoa. Il Bologna è sempre più vicino a Barrow. ROMA – Calciomercato, le notizie di giovedì 2 gennaio 2020. E’ stato il Genoa l’assoluto protagonista di questa prima giornata della sessione invernali con tre colpi (due ufficiali e uno quasi). Il Grifone ha annunciato gli arrivi di Valon Behrami (svincolato) e Mattia Perin (in prestito dalla Juventus) mentre nelle prossime ore è attesa la firma di Mattia Destro dal Bologna. Calciomercato, Bologna: via Destro, dentro Barrow L’addio di Destro apre la strada per Musa Barrow al Bologna. Il giocatore dell’Atalanta nelle ultime ore è stato sondato da Torino e Verona (con gli scaligeri che dovrebbero ‘ridare’ Tutino al Napoli) ma alla fine l’ha spuntata la squadra felsinea. La Sampdoria bussa in casa bergamasca per ... Leggi la notizia su newsmondo

