Ambra Angiolini, la figlia Jolanda è sempre più bella: “Ti amo da prima di conoscerti” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Jolanda, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, è sempre più bella. La primogenita dell’attrice e del cantante sta crescendo in fretta e ha da poco compiuto sedici anni. Un compleanno festeggiato in famiglia, con gli auguri di mamma e papà, che su Instagram hanno celebrato la bellezza e la dolcezza della figlia. Ambra ha pubblicato uno scatto in cui Jolanda, sorridente e bellissima, soffia le candeline su una torta a forma di cuore. “Hey tu…pesciolinooooooo! – ha scritto l’attrice -. Grazie per aver scelto la mia pancia… ti amo da prima di conoscerti. Auguri Danda”. Poco dopo sono arrivati anche gli auguri di Francesco Renga che per l’occasione ha scelto uno scatto in cui Jolanda è piccola. “Amore mio… per me sei ancora così – ha spiegato il cantante -, ma oggi compi 16 anni e a me sembra ieri che stavi in ... Leggi la notizia su dilei

geokawa : RT @MaurizioCoron14: PARAGONE UNO DI NOI..TUTTO BENE SIG.DI MAIO AMBRA ANGIOLINI??? - MaurizioCoron14 : PARAGONE UNO DI NOI..TUTTO BENE SIG.DI MAIO AMBRA ANGIOLINI??? - alpalfa : IL NODO (Ambra Angiolini, Ludovica Modugno) -