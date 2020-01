Uomini e Donne, Ida e Riccardo oggi: Capodanno d’amore e intimità ritrovata (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Ida Platano e Riccardo Guarnieri, come sta la coppia dopo Uomini e Donne Quando Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono andati via da Uomini e Donne in tanti hanno espresso dubbi sulla possibilità che la storia continuasse davvero fuori, visto che i due al Trono Over non sono stati esattamente un fulgido esempio di stabilità. … L'articolo Uomini e Donne, Ida e Riccardo oggi: Capodanno d’amore e intimità ritrovata proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

Quirinale : #Mattarella: Rivolgo gli auguri alle donne e agli uomini delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine, a tutti color… - poliziadistato : 2020...un altro anno al vostro servizio. Da tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato #Buonanno #1gennaio… - msgelmini : Un augurio speciale a tutte le donne e a tutti gli uomini in divisa, anche oggi al lavoro. Grazie per esserci sempr… -