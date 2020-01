Tirolo, multe a chi intasa i piccoli centri usando il navigatore (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Salvatore Di Stefano Tutti i guidatori che lungo il Brennero hanno abbandonato le autostrade per evitare le code, come suggerito dalle note app sul traffico, sono stati costretti a fare inversione, alcune volte anche dopo essersi beccati una multa. Il motivo? Le strade secondarie dei piccoli centri vengono intasate dai veicoli I tempi dei viaggi con cartine stradali al seguito sono finiti da un pezzo: la tecnologia, ormai da diversi anni per la verità, ci ha agevolato moltissimo grazie alle più disparate app sul traffico facilmente scaricabili sui nostri telefoni cellulari, come ad esempio "Waze", oppure già presenti sui nostri smartphone Android come il ben noto "Google Maps". Il Tirolo ha però deciso di dichiarare guerra a tutte queste modernità. Lo sanno bene i circa 7500 guidatori che lo scorso fine settimana hanno attraversato il Brennero abbandonando le trafficate ... Leggi la notizia su ilgiornale

