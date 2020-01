Star Wars Jedi: Fallen Order e WWE 2K20 non partono su PC ma il problema non sembra essere Denuvo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) A quanto pare il 2020 ha portato un particolare problema che affligge sia Star Wars Jedi: Fallen Order, che WWE 2K20; entrambi i giochi infatti non riescono a partire su PC.Inizialmente si pensava che l'errore fosse causato dal tanto chiacchierato sistema anti-tampering Denuvo, ma WWE 2K20 sembra che non utilizzi questa tecnologia. Per ovviare a questo inconveniente, i giocatori hanno scoperto che basta modificare la data del proprio PC, spostandola di un giorno indietro, ovvero il 31 dicembre. Una volta fatto ciò, sarete in grado di avviare e giocare. Alcuni giocatori affermano che dopo aver utilizzato questa soluzione alternativa, sono stati in grado di giocare con una data corretta.E' probabile che sia EA che 2K lavoreranno su una patch per ovviare a questo inconveniente, ma dato che il problema non deriva da Denuvo, non sappiamo se ci vorrà del tempo prima di trovare l'origine del ... Leggi la notizia su eurogamer

